'Очень неприятно. Издевательство': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась, как сильно ей мешает Киев

Российская гимнастка Каролина Севастьянова пожаловалась на то, что не может спокойно путешествовать из-за рождения в Киеве. Уроженка столицы нашей страны, где в 1995 году в командировке находились ее родители, отметила, что вынуждена теперь постоянно проходить дополнительные проверки в аэропортах.

Об это Севастьянова написала на своей странице в социальной сети Instagram, информирует портал Sport24. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в составе российской сборной, которая яро поддерживает войну и обзывала украинцев, с грустью добавила, что "такое издевательство будет каждый раз".

"А вообще теперь каждый вылет и прилет превратился в ночной кошмар из-за моего места рождения. Вчера даже первый раз побывала в комнатке "собеседований". Очень неприятно это все и поделать ничего нельзя. Сказали, что теперь такое издевательство будет каждый раз", – рассказала Севастьянова.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину гимнастка, выдав порцию отборной кремлевской пропаганды, обвинила в агрессии именно нашу страну, а также назвала заслуженными убийства украинцев.

Ранее во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в очередной раз подтвердили, что не намерены участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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