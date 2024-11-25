"Очень боятся, никто даже не мяукает": чемпионка ОИ из РФ приписала европейцам страх перед властями

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе выдала феноменальную по своей абсурдности речь о положении дел в Европе, где люди якобы боятся выступать против властей. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) добавила, что в Италии, в частности, гражданам не дают митинговать и "упаковывают пачками".

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Об это в патриотичном угаре Вялбе заявила в эфире пропагандистского шоу "Эмпатия Манучи", передает портал sports.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила уверенность, что политические лидеры стран Европы не слушают простых жителей, видимо, забыв, что именно это происходит в стране-агрессорке.

"Все европейцы, с кем общаюсь я, не только спортсмены, говорят, что у них политики сошли с ума. Я была в Италии перед выборами Мелони, такие красивые лозунги. Я спрашиваю друзей, которые к спорту не имеют никакого отношения, им за 60: ну что, за кого будете голосовать? Они: вообще не пойдем. Я говорю: за вас кто-то проголосует. Они: да и пусть голосуют, все равно они сделают так, как им надо. То есть полная прострация, люди ничего не ждут. Многие очень боятся. Только говорят, что там у них там никого не тронут, свобода слова, выйди на митинг... Упаковывают пачками, и никто даже не мяукает", – сказала Вяльбе.

До этого она упрекнула главаря Кремля в том, что в России недостаточная диктатура и в некоторых вопрос решение принимается не по "линии партии". Также глава ФЛГР призывала "кинуть серьезную бомбу на Лондон", утверждая, что это поможет возвращению российских спортсменов в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российская лыжница Вероника Степанова, чей интеллект сравнивали со стиральной машинкой, возмутилась поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024.

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