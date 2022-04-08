Обязанность бизнеса – помощь на экономическом фронте и возобновление работы – СЕО Париматч Украина

В условиях полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, страна как никогда нуждается в стабильных финансовых поступлениях в бюджет. После легализации игровой индустрии в Украине она получила потенциал стать новой точкой роста для экономики страны, и сейчас легальные операторы азартных игр – возможность наполнить госбюджет во время войны.

Parimatch Ukraine (юридическое лицо – ООО "Париматч") стала первым легальным букмекером в Украине в 2021 году. За два года деятельности организатор азартных игр за лицензии уплатил 262,8 миллиона гривен в госбюджет Украины: 216 млн гривен – за лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности и 46,8 млн гривен – за лицензию на казино в сети интернет.

На днях Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на войну, государственный бюджет должен наполняться и обеспечивать необходимые расходы. Parimatch Ukraine, как ответственный бизнес и лидер индустрии азартных игр, продолжает своевременно выполнять все финансовые обязательства. В частности, уже уплачены в полном объеме за лицензии на деятельность в 2022, а также все необходимые налоги в государственный бюджет на общую сумму 147 млн ​​грн.

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"Мы и в дальнейшем будем придерживаться всех финансовых обязательств перед государством и демонстрировать, что такое честный и ответственный бизнес. Мы адаптировали стратегию компании и понимаем, как нам двигаться дальше, каковы наши новые цели. Восстановление экономического состояния компании и сохранение рабочих мест – это самая главная и неотложная помощь стране. Пока же нужны стабильные финансовые поступления в бюджет, а людям – своевременная заработная плата и социальная программа помощи", – подчеркивает Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Успешный бизнес невозможен без команды, и она нуждается в большей помощи во времена неопределенности и повышенной опасности. В первые дни начала войны Parimatch Ukraine сконцентрировала усилия на поддержке коллег: восстановить связь с каждым, убедиться в безопасности, а при необходимости организовать эвакуацию коллег и всех членов семьи. "Мы пересмотрели список социальной помощи, добавили компенсацию за аренду жилья тем, кто был вынужден покинуть свой дом, и компенсацию переезда по Украине и за границу. Мы также обеспечили военным снаряжением первой необходимости наших коллег, кто решил вступить в ряды ВСУ и ТрО", – добавляет СЕО компании. После решения более актуальных вопросов, компания запустила психологическую поддержку и регулярные онлайн-встречи с психологами, а для восстановления физического состояния – ежедневные занятия йогой или стретчингом.

За годы деятельности Parimatch Ukraine стала известна как компания, которая уделяла много усилий развитию спорта в Украине, является крупнейшим меценатом и спонсором, работала с топ командами мира и известными спортсменами. Напомним, ранее бренд Parimatch объявил о выходе из российского рынка, решение уже выполнено на юридическом и техническом уровнях.