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Плакала от "предательницы Украины", а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Елена Павлова
Другие виды спорта
6 минут
18,2 т.
Плакала от 'предательницы Украины', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

10 лет назад гандболистка из Кривого Рога Юлия Манагарова была одной из лидеров сборной Украины. Однако сначала в 2013 году подписала контракт с российским клубом "Ростов-Дон", а затем и вовсе перебралась "за поребрик". Сегодня она отдыхает в оккупированном Крыму, ни единым словом не осудив убийства украинцев, подчеркивает, что с гордостью поет гимн страны-террориста и гневно ругает иностранцев, которые покинули клубы РФ после 24 февраля 2022 года.

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Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Манагарова родилась в Кривом Роге, а свою профессиональную карьеру начинала в клубе "Смарт", который впоследствии был переименован в "Спарту". С ней Юлия трижды выигрывала чемпионат Украины, после чего подписала контракт с румынским "Олтхимом". В его составе она выступала два сезона и дважды доходила до полуфинала женской гандбольной Лиги чемпионов.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Возможно, никакой смены гражданства не произошло бы, если бы гандболистка и дальше оставалась в Румынии, но в 2013 году из-за финансовых проблем клуба появилась угроза развала команды, а Юлии как нельзя кстати поступило предложение переехать в РФ и играть за команду "Ростов-Дон".

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Все то время, когда на Майдане в Украине продолжалась Революция достоинства, затем когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, Манагарова находилась в Ростове-на-Дону. И все мы знаем, как данные события подавались пропагандистами в РФ. Возможно, это повлияло на спортсменку, а возможно, она просто искала повод, но в 2014 году заявила о смене гражданства на российское.

Юлия Манагарова

В российских СМИ Юлия охотно рассказывала, что не видит в Украине возможностей для развития своей карьеры, внимание гандболу в стране не уделяется, сборную перестали приглашать на турниры с сильными соперниками: "Мы никому не нужны. Для нас не проводят сборы. Со ставки в министерстве сняли, по крайней мере, когда я принимала решение об уходе, зарплату мы не получали".

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Будем честны: в 2014 году на фоне войны, развязанной Россией на Донбассе, ситуация в украинском гандболе и спорте в целом и правда была очень сложная. Как и во всей стране. Но тут каждый и показал, чего стоит. Кто-то остался и продолжал бороться – не только с внешними врагами, но и с внутренними, – а кто-то просто сбежал.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Манагарова же объясняла смену гражданства еще и тем, что для нее никогда не было границы между Россией и Украиной: "Я свое детство проводила в Петербурге, сейчас живу и работаю в России, играю за "Ростов-Дон", почему я от этого должна отказываться? Да, я родилась в Украине, в Кривом Роге, никто из моей биографии этого не выкинет".

Но при этом гандболистка очень обижалась, что украинцы отнеслись крайне агрессивно к ее решению получить паспорт страны-агрессора и называли предательницей.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

"Люди сидят на диване, не знают ничего ни о моей мотивации, ни о моей жизни, они не имеют права такого писать. Было очень неприятно, эти комментарии доводили до слез. Моя мама очень переживала, говорила, чтобы я не читала интернет, потому что люди такой бред писали, что мне не хочется даже это озвучивать", – заявляла спортсменка.

Российский паспорт Манагарова получила в марте 2016-го из рук вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, назвавшего гандболистку "новой надеждой сборной". Но из-за карантина она не выступила на Олимпиаде-2016 в Рио, которая стала для РФ "золотой".

Юлия Манагарова

За сборную новой родины Юлия впервые сыграла летом 2017 года, а в декабре 2018 года стала вице-чемпионкой Европы. После этого была бронза чемпионата мира - 2019 и серебряная медаль Олимпиады-2020 в Токио. А вот на Игры-2024 РФ в командных видах допустить не должны.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ
Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

С начала полномасштабного вторжения и массовых преступлений россиян в Украине Манагарова ни разу не осудила действия своего правительства и армии. Зато призывала оставаться людьми.

"Я не выделяю себя, что именно мне как-то плохо. Я думаю, все хотят жить в мире и комфорте. А если вы имеете в виду, что я приехала в Россию из Украины, так переезд произошел давно, я 8 лет как россиянка, мои родные здесь. Да и границ между нашими странами никогда не было. Сейчас же люди почему-то начинают выбирать какую-то одну сторону, никаких компромиссов. Главное – в любой ситуации человеком оставаться, а не красивые лозунги кричать", – заявила Юлия championat.com в июне 2022-го.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Также с подачи своего капитана Манагаровой "Ростов-Дон" решил помочь беженцам из "ЛНР" и "ДНР", которые оказались в Ростовской области. Это некоторые украинцы расценили как поддержку военного вторжения в их страну, а недавно Юлию внесли в список предателей на сайте "Миротворец".

"Сейчас много людей, которые потеряли свои семьи, дома, им нечем питаться... Хочу, чтобы мы продолжали помогать и дальше, а люди оставались людьми", – заявила спортсменка, только забыла упомянуть, что если бы на Донбасс не пришли вооруженные российские солдаты, то этим людям не пришлось бы становиться беженцами и искать помощи.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Юлия возмущена, что никто из первых лиц мирового гандбола не вступился за Россию и ее команды, отстраненные от международных турниров: "Горечь и обида присутствуют от того, что нам всегда говорили о спорте вне политики и прочих вещах, о толерантности, о равенстве. Но никто из значимых персон в мире гандбола не сказал ни слова против санкций, которые на нас наложили".

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Также россиянка обиделась на иностранцев, которые покинули ростовский клуб посреди сезона "в тяжелое для дончан время", называла их предателями. Вот только легионеры "Ростова" поступили почти так же, как когда-то Манагарова, – не видели в обложенной санкциями России "своего дальнейшего развития" и уехали в поисках лучших вариантов. Почему же тогда они предатели, а сама спортсменка так обижалась в 2014-м?

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

Но гандболистка недолго горевала. Она помогла "Ростову" выиграть чемпионат страны, рассказывая, как в матчах против ЦСКА команду сплотил гимн России, а затем отправилась отдыхать в оккупированный РФ Крым, выкладывая фото из Нового Света и Балаклавы.

Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

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