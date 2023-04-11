Плакала от ''предательницы Украины'', а теперь счастлива в Ростове и отдыхает в Крыму: бывшая звезда нашей сборной осела в РФ

10 лет назад гандболистка из Кривого Рога Юлия Манагарова была одной из лидеров сборной Украины. Однако сначала в 2013 году подписала контракт с российским клубом "Ростов-Дон", а затем и вовсе перебралась "за поребрик". Сегодня она отдыхает в оккупированном Крыму, ни единым словом не осудив убийства украинцев, подчеркивает, что с гордостью поет гимн страны-террориста и гневно ругает иностранцев, которые покинули клубы РФ после 24 февраля 2022 года.

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Манагарова родилась в Кривом Роге, а свою профессиональную карьеру начинала в клубе "Смарт", который впоследствии был переименован в "Спарту". С ней Юлия трижды выигрывала чемпионат Украины, после чего подписала контракт с румынским "Олтхимом". В его составе она выступала два сезона и дважды доходила до полуфинала женской гандбольной Лиги чемпионов.

Возможно, никакой смены гражданства не произошло бы, если бы гандболистка и дальше оставалась в Румынии, но в 2013 году из-за финансовых проблем клуба появилась угроза развала команды, а Юлии как нельзя кстати поступило предложение переехать в РФ и играть за команду "Ростов-Дон".

Все то время, когда на Майдане в Украине продолжалась Революция достоинства, затем когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, Манагарова находилась в Ростове-на-Дону. И все мы знаем, как данные события подавались пропагандистами в РФ. Возможно, это повлияло на спортсменку, а возможно, она просто искала повод, но в 2014 году заявила о смене гражданства на российское.

В российских СМИ Юлия охотно рассказывала, что не видит в Украине возможностей для развития своей карьеры, внимание гандболу в стране не уделяется, сборную перестали приглашать на турниры с сильными соперниками: "Мы никому не нужны. Для нас не проводят сборы. Со ставки в министерстве сняли, по крайней мере, когда я принимала решение об уходе, зарплату мы не получали".

Будем честны: в 2014 году на фоне войны, развязанной Россией на Донбассе, ситуация в украинском гандболе и спорте в целом и правда была очень сложная. Как и во всей стране. Но тут каждый и показал, чего стоит. Кто-то остался и продолжал бороться – не только с внешними врагами, но и с внутренними, – а кто-то просто сбежал.

Манагарова же объясняла смену гражданства еще и тем, что для нее никогда не было границы между Россией и Украиной: "Я свое детство проводила в Петербурге, сейчас живу и работаю в России, играю за "Ростов-Дон", почему я от этого должна отказываться? Да, я родилась в Украине, в Кривом Роге, никто из моей биографии этого не выкинет".

Но при этом гандболистка очень обижалась, что украинцы отнеслись крайне агрессивно к ее решению получить паспорт страны-агрессора и называли предательницей.

"Люди сидят на диване, не знают ничего ни о моей мотивации, ни о моей жизни, они не имеют права такого писать. Было очень неприятно, эти комментарии доводили до слез. Моя мама очень переживала, говорила, чтобы я не читала интернет, потому что люди такой бред писали, что мне не хочется даже это озвучивать", – заявляла спортсменка.

Российский паспорт Манагарова получила в марте 2016-го из рук вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, назвавшего гандболистку "новой надеждой сборной". Но из-за карантина она не выступила на Олимпиаде-2016 в Рио, которая стала для РФ "золотой".

За сборную новой родины Юлия впервые сыграла летом 2017 года, а в декабре 2018 года стала вице-чемпионкой Европы. После этого была бронза чемпионата мира - 2019 и серебряная медаль Олимпиады-2020 в Токио. А вот на Игры-2024 РФ в командных видах допустить не должны.

С начала полномасштабного вторжения и массовых преступлений россиян в Украине Манагарова ни разу не осудила действия своего правительства и армии. Зато призывала оставаться людьми.

"Я не выделяю себя, что именно мне как-то плохо. Я думаю, все хотят жить в мире и комфорте. А если вы имеете в виду, что я приехала в Россию из Украины, так переезд произошел давно, я 8 лет как россиянка, мои родные здесь. Да и границ между нашими странами никогда не было. Сейчас же люди почему-то начинают выбирать какую-то одну сторону, никаких компромиссов. Главное – в любой ситуации человеком оставаться, а не красивые лозунги кричать", – заявила Юлия championat.com в июне 2022-го.

Также с подачи своего капитана Манагаровой "Ростов-Дон" решил помочь беженцам из "ЛНР" и "ДНР", которые оказались в Ростовской области. Это некоторые украинцы расценили как поддержку военного вторжения в их страну, а недавно Юлию внесли в список предателей на сайте "Миротворец".

"Сейчас много людей, которые потеряли свои семьи, дома, им нечем питаться... Хочу, чтобы мы продолжали помогать и дальше, а люди оставались людьми", – заявила спортсменка, только забыла упомянуть, что если бы на Донбасс не пришли вооруженные российские солдаты, то этим людям не пришлось бы становиться беженцами и искать помощи.

Юлия возмущена, что никто из первых лиц мирового гандбола не вступился за Россию и ее команды, отстраненные от международных турниров: "Горечь и обида присутствуют от того, что нам всегда говорили о спорте вне политики и прочих вещах, о толерантности, о равенстве. Но никто из значимых персон в мире гандбола не сказал ни слова против санкций, которые на нас наложили".

Также россиянка обиделась на иностранцев, которые покинули ростовский клуб посреди сезона "в тяжелое для дончан время", называла их предателями. Вот только легионеры "Ростова" поступили почти так же, как когда-то Манагарова, – не видели в обложенной санкциями России "своего дальнейшего развития" и уехали в поисках лучших вариантов. Почему же тогда они предатели, а сама спортсменка так обижалась в 2014-м?

Но гандболистка недолго горевала. Она помогла "Ростову" выиграть чемпионат страны, рассказывая, как в матчах против ЦСКА команду сплотил гимн России, а затем отправилась отдыхать в оккупированный РФ Крым, выкладывая фото из Нового Света и Балаклавы.

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