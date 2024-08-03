'Гречку привезли с собой': что на Олимпиаде в Париже ест известная украинская легкоатлетка и чего нельзя, когда рядом тренер

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, которая на Олимпийских играх-2024 отобралась в финал в прыжках в высоту, рассказала о впечатлениях от первого дня соревнований и призналась, что ест на соревнованиях, особенно, когда рядом нет тренера. Также атлетка отметила, что покрытие на "Стад де Франс" так же жесткое, как и на чемпионате Европы-2024 в Риме, где она стала третьей.

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В разговоре с журналистами, в частности с корреспонденткой OBOZ.UA, Ирина отметила, что, в принципе, соревнования в Париже, кроме такой классной аббревиатуры, ничем не отличаются от всех других, например проходящих у нас в Украине.

"У нас на чемпионате Украины во Львове я волновалась абсолютно не меньше, чем здесь. Здесь, возможно, даже меньше. Покрытие? Такое же, как и на чемпионате Европы в Риме. Оно такое же скользкое, когда было мокрое, и такое же твердое , когда попадаешь на него. Осталось только на нем работать. Я надеюсь, у нас все получится, мы будем делать все от себя зависящее, по крайней мере", – заверила Геращенко.

Отвечая на вопрос, как собирается проводить время до финала, Ирина с улыбкой призналась, что в первую очередь заедет в столовую: "План номер один".

"Очень хорошо, что мы живем совсем неподалеку. Потом, надеюсь, я схожу на массаж, будет восстановление. В субботу, думаю, будет разминка, а в воскресенье – уже соревноваться, все сначала. И я этому очень счастлива, потому что я люблю прыгать, и у меня есть еще одна возможность в этом сезоне", – рассказала Ирина.

В отличие от немалого количества атлетов, успевших раскритиковать еду в олимпийской столовой, прыгунье все нравится: "Для высотников просто все нереально вкусно. Я хожу облизываюсь и думаю: "Что же не взять?" Потому что мне нравится реально все. Вообще, я сюда ехала положительно настроенная, и если кому что-то не нравится, то, думаю, наверное, есть какая-то более глубокая проблема".

На наш вопрос, с какой еды начинается ее соревновательный день, ведь у марафонцев, например, это чаще всего какие-то спагетти, Ирина ответила, что тоже любит макароны: "Это же сложные углеводы. Просто я их не очень много ем, особенно когда тренер рядом, а так я их очень люблю".

"Поскольку сегодня мы очень рано уезжали, я с вечера взяла себе в комнату овсянку. Поэтому утром у меня была овсянка с бананами, орешками и кофе. А обычно на завтрак это яйца, омлеты очень люблю. Здесь, в принципе, есть все. Есть мясо, рыба, всего достаточно, есть очень много фруктов, есть овощи, салаты, те же каши. Мы с собой гречиху привезли, например", – рассказала прыгунья.

"Если кому что-то не хватает, можно взять с собой. У нас был чемодан (смеется). Поэтому я довольна абсолютно всем – и тем, что я в финале, и тем, что я здесь борюсь. Я реально хотела в Париж. У меня зимой немного был вынужден перерыв, поэтому летом я прыгать очень хотела, и, слава Богу, что я здесь. И низкий поклон нашим защитникам, без них нас бы здесь не было!", – подытожила Ирина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла квалификацию Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту.

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