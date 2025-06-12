Обладателя Кубка мира убили в Донецкой области: в боях с оккупантами погиб командир взвода, которого называли 'воином света'

22 апреля 2025 года на войне с российскими оккупантами погиб трехкратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира по ушу, лейтенант ВСУ Суонг Артем Тхеа. Жизнь командира взвода механизированной роты механизированного батальона оборвалась во время боевого задания вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области.

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О трагедии сообщил Спортивный комитет Украины.

Артем Суонг родился 25 июля 1996 года в Киеве. Спортивную карьеру начал в детстве в Броварской спортивной школе ушу, в зале "Светотехник". Первым наставником парня стал заслуженный тренер Украины Андрей Коваль, который готовил Артема на протяжении всей спортивной карьеры.

Отмечается, что под руководством своего многолетнего коуча Артем не просто одерживал победы, их сотрудничество сформировало характер бойца. И большие победы не заставили себя долго ждать. Суонг пять раз становился чемпионом Украины среди юниоров и юношей и восемь раз – среди взрослых.

С 2013 года Артем входил в национальную сборную по ушу. Три раза побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2018), становился обладателем Кубка мира, а в 2017-м завоевал бронзовую награду мирового первенства. И благодаря всем этим медалям Суонг получил звание мастера спорта Украины международного класса.

Специалисты отмечали, что техника Артема была безупречной, а его выступления помнили даже те, кто видел их лишь раз. Киевлянин не просто побеждал – он вдохновлял других своим мастерством. До полномасштабной войны он и Дмитрий Колесник поражали своими умениями и судей известного шоу "Україна має талант".

А после вторжения РФ в феврале 2022 года Артем присоединился в ряды ВСУ, участвовал в боях с российскими оккупантами на востоке Украины. Получил звание лейтенанта и служил командиром взвода механизированной роты механизированного батальона.

Как рассказывали побратимы, во время боевых заданий был настоящим воином и лидером – собранным, сильным духом и телом. Но 22 апреля 2025 года в бою с военными РФ вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области защитник получил ранения несовместимые с жизнью.

За мужество и преданную службу Суонг Артем Тхеа был награжден знаком отличия главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Серебряный Крест", знаком отличия командира ОТУ "Луганск", медалью "Защитник Востока". А также получил орден Богдана Хмельницкого III ст. (посмертно).

"На щите. Друг, ты был в строю всю жизнь, сначала как спортсмен, дальше – как Воин ВСУ. Теперь ты навеки в строю! Ты выбрал путь воина с детства. Быть воином – жить вечно! Честь!" – отреагировал на гибель Артема Николай Голобородько.

"Друг, ты был настоящим примером человечности, мужества и несокрушимого духа. Ты всегда излучал жизнерадостность, поддерживал других в самые трудные моменты и никогда не сдавался. Ты был воином света, человеком большого сердца и несокрушимой веры в победу", – вспоминал друга Алексей Носач.

Ранее OBOZ.UA сообщал, бывший игрок сборной Украины получил тяжелое ранение, попав во вражескую засаду. Известного в прошлом хоккеиста российские оккупанты расстреливали в упор.

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