"Обидно было отстать": чемпион России проиграл украинскому призеру ОИ-2024 и проигнорировал его имя
Российский легкоатлет Валерий Пронкин расстроился, что не смог превзойти результат украинца Михаила Кохана в метании молота, который тот показал на Олимпиаде-2024 в Париже. 30-летний атлет стал первым на первенстве страны послал снаряд на 79,24 метра, что аж на 15 сантиметров меньше, чем у нашего бронзового призера Игр в столице Франции.
Об этом Пронкин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Россиянин при этом не стал произносить имя нашего спортсмена и название нашей страны, но при этом особо выделил вице-чемиона Олимпийских игр Бенце Халаса из Венгрии.
"Держал в голове результат, который показал в Париже серебряный медалист Олимпиады-2024 венгр Бенце Халас. Я был готов не хуже, это можно судить по тренировкам, по разминке, да и в первой попытке спокойно метнул на 77,94 метра, после чего подумал, что готов метать куда дальше. Но желаемого не удалось достигнуть. И очень обидно было отстать всего чуть-чуть от результата бронзового призера Олимпиады", – сказал Пронкин.
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