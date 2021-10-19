Обидчицу Харлан "выбросили, как ненужную собаку" в России

Знаменитую российскую саблистку Яну Егорян выгнали из Центра спортивной подготовки Московской области (ЦСП МО). Об этом двукратная олимпийская чемпионка рассказала в своем Instagram.

Титулованная спортсменка заявила, что ее "выбросили как ненужную собаку" и поблагодарила президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгару Мамедову, который помогает ей отстаивать свои права.

По словам фехтовальщицы, одним из аргументов в ЦСП МО приводит ее отсутствие в чемпионате России по беременности.

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"Я ж не улетела отдыхать на Мальдивы, а стала мамой. Если бы мне здоровье позволяло участвовать, я бы не отказалась", – сказала спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Егорян является основной конкуренткой нашей фехтовальщицы Ольги Харлан. В полуфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яна победила Ольгу со счетом 15:9.

В матче за третье место наша соотечественница уверенно разобралась с представительницей Франции Манон Брюне - 15:10.