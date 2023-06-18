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"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
7,3 т.
Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова стала посмешищем в сети после своего того, как заявила, что спецслужбы США разработали концепцию противодействия российскому спорту. Захарова считает, что скандал вокруг Московской антидопинговой лаборатории с участием Григория Родченкова, является исключительно политической кампанией, которая была согласована Госдепом.

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"Это была кампания с участием американских спецслужб, которые разработали соответствующую концепцию использования людей, присягнувших американскому режиму, в качестве противодействия нашему спорту", - цитирует Захарову ТАСС.

"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

В качестве "примеров" представитель МИД РФ привела историю с Хуан Гуайдо, который "был назначен американцами" президентом Венесуэлы, а также со Светланой Тихановской, которую якобы "назначили" президентом Беларуси.

"Сейчас будет достаточно масштабно, красочно – они будут придумывать символику, речевки, слоганы и так далее. Просто, чтобы все понимали, речь идет о специально организованной кампании, которая разрабатывалась внутри американских спецслужб. Ничего нового в этом нет", – отметила Захарова.

"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций после таких речей дипломата.

"О, Боже... ну нельзя же до такой степени потерять в себе всё человеческое, разумное...", "И это официальное лицо МИДа. Какой позор!" – пишут фанаты.

"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

Пользователи советуют Марии закусывать, называя ее "пресс-аЛкаше", а также шутят, что на Петербургский международный экономический форум привезли новую партию кокаина.

"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

Любители спорта из РФ уверены, что наибольший вред стране приносят не американцы, а свои чиновники.

"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"
"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

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