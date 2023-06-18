"О, Боже..." Выступление Захаровой оценили словами "это позор"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова стала посмешищем в сети после своего того, как заявила, что спецслужбы США разработали концепцию противодействия российскому спорту. Захарова считает, что скандал вокруг Московской антидопинговой лаборатории с участием Григория Родченкова, является исключительно политической кампанией, которая была согласована Госдепом.

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"Это была кампания с участием американских спецслужб, которые разработали соответствующую концепцию использования людей, присягнувших американскому режиму, в качестве противодействия нашему спорту", - цитирует Захарову ТАСС.

В качестве "примеров" представитель МИД РФ привела историю с Хуан Гуайдо, который "был назначен американцами" президентом Венесуэлы, а также со Светланой Тихановской, которую якобы "назначили" президентом Беларуси.

"Сейчас будет достаточно масштабно, красочно – они будут придумывать символику, речевки, слоганы и так далее. Просто, чтобы все понимали, речь идет о специально организованной кампании, которая разрабатывалась внутри американских спецслужб. Ничего нового в этом нет", – отметила Захарова.

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций после таких речей дипломата.

"О, Боже... ну нельзя же до такой степени потерять в себе всё человеческое, разумное...", "И это официальное лицо МИДа. Какой позор!" – пишут фанаты.

Пользователи советуют Марии закусывать, называя ее "пресс-аЛкаше", а также шутят, что на Петербургский международный экономический форум привезли новую партию кокаина.

Любители спорта из РФ уверены, что наибольший вред стране приносят не американцы, а свои чиновники.

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