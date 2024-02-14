'Нужно драть гимнасток'. Путин сказал о том, что 'обязательно сделать для россиян', став посмешищем в сети

Президент России Владимир Путин получил порцию нелестных отзывов от соотечественников после заявления о том, что спорт нужно сделать доступным для граждан России. Главарь Кремля был высмеян российскими болельщиками.

"Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации", – сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий в Москве.

Юзеры назвали Путина словоблудом, с сарказмом вспомнив его историю с гимнасткой Алиной Кабаевой.

"Владимир Путин: "Нужно делать высокие пенсии, строить школы и стадионы, бороться с коррупцией и драть гимнасток", – стебутся пользователи.

Россияне считают, что такие пафосные слова Путина это очередная "пыль в глаза".

"Путин как всегда говорит общими словами. Никакой конкретики. Ни о чём. Только и умеет говорить что "надо". Сделать доступным какой спорт? Футбол? Дорогой для граждан хоккей и теннис? Или он имеет в виду лёгкую атлетику? Пыль в глаза. Какой спорт, господи? Лучше бы пенсионерам пенсию в 2 раза поднял", – отмечают в комментариях.

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