"Ну это точно гойда". Ответ России на международный бан вызвал истерику у болельщиков
Спортсмены из Кении и Замбии выступят на Кубке губернатора Югры по гребле на обласах, сообщает "Юграмегаспорт". Облас - традиционная гребная лодка-долблёнка, используемая коренным и старожильческим русским населением Сибири.
Соревнования пройдут 8–9 июля в поселке Шапша Ханты-Мансийского автономного округа. Всего ожидается участие более 200 спортсменов.
Старты в различных возрастных категориях планируются на дистанциях от 500 до 1000 метров, включая одиночные гонки и гонки экипажей.
Такое решение властей РФ разнообразить местный спорт, пострадавший от международного бана, вызвал настоящую истерику у болельщиков.
"Новость будто нейросетью сгенерирована", "Африканцы на лодках в Сибири, КХЛ в Монголии, следующая что - наш биатлон в Бразилии?" – пишут юзеры.
Фанаты считают, что чиновники РФ дошли до вершины распила бюджетных средств.
"Ну это точно гойда. И главное, кто-то же подсуетился, нашёл этих кенийцев, и гордо отчитался наверх, что в его области проводятся международные соревнования. По-хорошему, подобный очковтиратель, должен быть немедленно уволен, но он ещё и премию получит квартальную", – пишут шокированные комментаторы.
Болельщики с трудом верят в реальность происходящего.
"Это новость ИА Панорамы?", "Я как-будто в артхаусе живу", "Звучит как анекдот", – не сдерживаются россияне.
Некоторые предполагает, что пропаганда не пропустит это событие.
"им хоть рассказали для начала,что такое обласы? Представляю, как гордо про это будут говорить по России 1", – отмечают любители спорта из РФ.
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