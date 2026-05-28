Европейские практики ответственной игры: результаты нового исследования

Практики ответственной игры — важная часть развития мирового рынка азартных игр. Общественный союз "Центр ответственной игры" при поддержке "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City) продолжает серию международных исследований, посвященных инструментам безопасности пользователей и современным подходам к ответственной игре в разных странах. Подробнее о результатах исследования — на сайте Центра ответственной игры.

Это уже второй этап исследовательского проекта. Первый этап охватил около 30 стран и позволил сформировать общее видение международных практик ответственной игры. В рамках второго этапа команда Центра ответственной игры уже проанализировала опыт Литвы, Грузии и Казахстана, а новое исследование посвящено практикам Великобритании, Норвегии и Польши.

"Опыт Великобритании, Норвегии и Польши показывает, что ответственная игра является основой прозрачного и безопасного рынка. Изучение таких практик помогает Украине внедрять эффективные инструменты защиты игроков и развивать культуру ответственной игры", — отмечает Ольга Исаева, директор ОС "Центр ответственной игры".

Исследование показывает, что в центре современных подходов все чаще оказываются прозрачность и решения, которые помогают формировать более безопасную и понятную среду для игрока.

"Я убежден, что системное изучение международного опыта является важной частью формирования зрелого и прозрачного рынка азартных игр. Аналитические проекты позволяют лучше понимать, как в разных странах трансформируются подходы к ответственной игре. Для Slot City поддержка таких исследований является частью корпоративной социальной ответственности и вкладом в развитие профессиональной аналитики рынка", – отмечает Павел Чикликчи, владелец "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), ИТ-инвестор и предприниматель

Европейский опыт показывает, что ответственная игра является неотъемлемой частью современного подхода к развитию индустрии азартных игр. Прозрачность, внимание к безопасности все больше формируют новые стандарты рынка.

