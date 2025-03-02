'Новую любовницу Путина' спросили, когда она вернет медали. Задавшую вопрос журналистку выгнали с пресс-конференции

Агент Камилы Валиевой выгнал журналистку с пресс-подхода после вопроса о возвращении медалей. Сама российская фигуристка при этом никак не отреагировала на ситуацию.

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В январе прошлого года Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), отстранил 18-летнюю уроженку Казани на 4 года, а все ее результаты с 25 декабря 2021 года аннулировали. Валиева так и не выполнила решение о возвращении наград.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге во время публичного мероприятия с участием Валиевой, где проходили паблик-ток и автограф-сессия. Во время общения с журналистами спортсменке задали вопрос: "Планируете ли вы возвращать свои медали?" Однако отвечать она не стала – вместо этого вмешался ее агент Иван Кудрявцев. Он потребовал, чтобы задавшая вопрос журналистка покинула зал: "Девушка, выйдите отсюда. Пока вы не уйдете, мы не продолжим". Когда журналистка отказалась, агент добавил: "Я вас вижу все равно. У коллег останется меньше времени. Дальше давайте".

Этот вопрос остается для Валиевой неудобным, поскольку после допинг-скандала ее дисквалифицировали с аннулированием всех результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

🔹 Чемпионат России-2022 (личный турнир) – "золото" → Александра Трусова

🔹 Чемпионат России-2023 – "бронза" → Ксения Синицына

🔹 Чемпионат Европы-2022 – "золото" → новое распределение еще не оформлено

🔹 Олимпиада-2022 (командный турнир) – "золото" заменено на "бронзу"

🔹 Этапы внутреннего Гран-при России:

🔸 2022 – победа → теперь у Софьи Акатьевой

🔸 2022 – победа → теперь у Вероники Яметовой

🔸 2022 – победа → теперь у Вероники Яметовой

🔹 Чемпионат России по прыжкам-2022 – "золото" → Софья Муравьева

Кроме того, пересмотрены призовые – теперь Валиева обязана вернуть более 13 миллионов рублей. Эти деньги перераспределят среди спортсменок, чьи результаты оказались изменены, включая Софью Акатьеву, Елизавету Туктамышеву и Ксению Синицыну.

Несмотря на то, что с момента аннулирования прошло достаточно времени, окончательные корректировки в протоколах вносят медленно.

Например, Международный союз конькобежцев (ISU) до сих пор официально не изменил итоги чемпионата Европы-2022 – на сайте организации Валиева все еще значится победительницей. Тем временем Федерация фигурного катания России также не спешит исправлять документы, несмотря на решение РУСАДА.

Пока Валиева продолжает выступать только на внутренних стартах, так как из-за санкций российские фигуристы отстранены от международных соревнований. Однако ее спортивные результаты с каждым сезоном ухудшаются, а вопросы о медалях и дисквалификации остаются крайне болезненными.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку с главой российского террористического государства.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина.

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