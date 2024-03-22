УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Новое дно": МОК жестко поставил на место Захарову

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,8 т.
'Новое дно': МОК жестко поставил на место Захарову

Международный олимпийский комитет (МОК) жестко отреагировал на обвинения со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая обозвала организацию "местом, где процветает неонацизм и расизм". В комитете отметили, что российские власти продолжают пробивать дно.

Об этом заявил пресс-секретарь МОК и его президента Томаса Баха Марк Адамс в комментарии журналистам, информирует Euronews. Спикер организации отметил, что Захарова позволила себе недопустимые высказывания, при этом сам Бах никак не отреагировал на ее слова.

"Новое дно": МОК жестко поставил на место Захарову
"Новое дно": МОК жестко поставил на место Захарову

"Это выходит за рамки допустимого. Связывать президента, его национальность и Холокост с этой темой – новое дно", – подчеркнули в МОК.

Отметим, что приспешница режима Владимира Путина и соучастница военных преступлений России против Украины Захарова набросилась с обвинениями на МОК из-за условий участия спортсменов из РФ на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 

МОК запретил российским и беларуским спортсменам не только использовать в столице Франции национальную символику, но и участвовать в церемонии открытия турнира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тут же обвинил МОК в ущемлении прав атлетов из РФ.

"Новое дно": МОК жестко поставил на место Захарову

В свою очередь сам Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине. В самой РФ уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

"Новое дно": МОК жестко поставил на место Захарову

Как сообщал OBOZ.UA, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала "нечеловеческими" условия участия атлетов из РФ в ОИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!