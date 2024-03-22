'Новое дно': МОК жестко поставил на место Захарову

Международный олимпийский комитет (МОК) жестко отреагировал на обвинения со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая обозвала организацию "местом, где процветает неонацизм и расизм". В комитете отметили, что российские власти продолжают пробивать дно.

Об этом заявил пресс-секретарь МОК и его президента Томаса Баха Марк Адамс в комментарии журналистам, информирует Euronews. Спикер организации отметил, что Захарова позволила себе недопустимые высказывания, при этом сам Бах никак не отреагировал на ее слова.

"Это выходит за рамки допустимого. Связывать президента, его национальность и Холокост с этой темой – новое дно", – подчеркнули в МОК.

Отметим, что приспешница режима Владимира Путина и соучастница военных преступлений России против Украины Захарова набросилась с обвинениями на МОК из-за условий участия спортсменов из РФ на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

МОК запретил российским и беларуским спортсменам не только использовать в столице Франции национальную символику, но и участвовать в церемонии открытия турнира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тут же обвинил МОК в ущемлении прав атлетов из РФ.

В свою очередь сам Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине. В самой РФ уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала "нечеловеческими" условия участия атлетов из РФ в ОИ.

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