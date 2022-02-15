Норвежские лыжники помирились со звездой российского спорта на ОИ-2022 после ее бойкота

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала журналистам своей страны, что норвежцы извинились перед ней. Причиной бойкота бывшей звездной лыжницы стала публикация норвежского журналиста на сайте NRK материала о том, что "россиян на Олимпиаде не должно быть". Вяльбе не скрывала, что после объявления ею бойкота норвежским СМИ к ней со словами примирения подходил президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте.

Сам скандинавский функционер рассказал об этом в комментарии норвежскому изданию abcnyhyter. Правда, он не говорил об извинениях, а лишь объяснил, как помирился с Еленой.

"Я коротко прокомментировал, что понимаю ее досаду, и выразил сожаление, что радость от потрясающей "золотой" гонки была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к выступлению Большунова. Он провел очень крутую гонку [скиатлон]", – сказал Ресте.

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В некоторых СМИ даже была информация, что глава ФЛГР требует извинений чуть ли не от короля Норвегии. Но позже она сама это опровергла.

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