"Но это их проблемы": чемпионка ОИ из РФ заявила, что мир страдает без России

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе выразила абсурдную мысль о том, что мировой спорт страдает от отстранения российских атлетов. Бывшая лыжница также добавила, что представители страны-агрессорки не должны соглашаться на условия допуска к соревнования, которые ранее обнародовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Видео дня

Об этом Вяльбе заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она в присущей для граждан российского террористического государства манере попыталась все измерить деньгами, которыми РФ активно скупала лояльность европейских функционеров.

"Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы. И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит", – сказала Вяльбе.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК отказался проводить дополнительные отборочные турниры к Олимпийским играм в Париже, чтобы россияне, которых ранее вернули в международные старты, смогли побороться за путевки на соревнования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!