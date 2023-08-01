'Ни в чем не виноваты': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на отстранение россиян

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2026 Анастасия Татарева пожаловалась на якобы несправедливое отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Гимнастка добавила, что атлеты из РФ пострадали ни за что, так как "ни в чем не виноваты", но при этом она молчит о военной агрессии своей страны в отношении Украины.

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Об этом Татарева заявила в комментарии порталу Газета.Ru. Вице-чемпионка Олимпиады в Токио-2020 повторила традиционные нарративы о спорте вне политике и пользе санкций, из-за которых Россия находится в изоляции и якобы развивает внутренние соревнования.

"Конечно, очень обидно, жалко и грустно, что так несправедливо поступают со спортсменами, которые ни в чем не виноваты, а спорт всегда был вне политики. Сейчас мы убедились в обратном. Но считаю, что у нас теперь есть новые возможности проводить соревнования на уровне Олимпийских игр в нашей стране. У нас растут новые таланты, юные дарования, которые между собой соревнуются, выступают. Везде, какой бы печальной и обидной ситуация ни была, нужно искать плюсы. Считаю, что в художественной гимнастике это у нас получается", – сказала Татарева.

Напомним, МОК не направил России и Беларуси официального приглашения на Олимпиаду-2024 в Париже. Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов со словами "опускаются руки" выступил против участия спортсменов из РФ на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев призвал россиян не выражать личное мнение об участии спортсменов на Играх в Париже, "потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин".