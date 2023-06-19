'Ни в чем не виноваты': чемпион ОИ из РФ потребовал снять санкции с россиян

Бывший министр спорта России Павел Колобков потребовал вернуть представителей страны-агрессорки в международные турниры, так как "они ни в чем не виноваты". Олимпийский чемпион в фехтовании в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил спортивные федерации в политизации спорта.

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Об этом Колобков заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ". Бывший шпажист отметил, что не видит причин для наказания российских спортсменов, несмотря на то, что многие из них открыто поддерживают войну в Украине и преступления диктатора Владимира Путина, участвуют в пропагандистских концертах и состоят в армии РФ.

"Нужно понять, что изначально спортсмены ни в чем не виноваты. Они занимаются своим любимым делом и хотят, как и все, соревноваться с сильнейшими соперниками. Поэтому, считаю, ни в коем случае нельзя считать себя виноватыми. Нужно бороться за свои права. Я вижу, что появляются новые форматы, которые позволяют нашим спортсменам, хоть и не всем полноценно, выходить на международные старты и соревноваться в нормальном режиме. Уверен, что наше присутствие будет только расширяться", – сказал Колобков.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал нанести физический ущерб Европе и остальным странам НАТО за то, что Международный олимпийский комитет (МОК) хочет разрешить России участвовать на Олимпиаде-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы". Помощник главаря Кремля Игорь Левитин добавил, что "большинство стран мира сплотились" вокруг РФ.

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