'Ни пяди земли не отдали': чемпион ММА из РФ после бегства россиян из Андреевки заявил о 'безуспешном контрнаступлении' ВСУ

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев, который принимает участие в преступной войне РФ против Украины, пожаловался на жесткие обстрелы со стороны ВСУ. При этом спортсмен, который находится под Бахмутом, назвал безуспешным контрнаступление наших воинов, забыв о бегстве оккупантов из Андреевки и ее освобождении.

Такое нелепое высказывание Минеев сделал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Российский военный преступник, который ранее был чемпионом AMC Fight Nights, с пафосом отметил, что ВС РФ "стоят, ни пяди земли не отдают", а также добавил, что защитники Украины "идут и прут".

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"Военные действия не полезны для всех, не только для спортсменов. Побывал в разных ситуациях. Жив‑здоров. Проявил себя так, что руководство отпускает на разные мероприятия. Мы наблюдаем на своем участке, на правом фланге Бахмута (Андреевка находится именно здесь – ред.), как идут и прут. Мы стоим, ни пяди земли не отдали. Безуспешное контрнаступление. Страшные моменты? Не считал, но они были. "Отче наш" зачитывал, когда бомбили", – заявил Минеев.

Отметим, что брат спортсмена Петр погиб на войне в Украине спустя две недели после начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Кроме того, Минеев заявил, что российские агрессоры в Украине "делают то, что должны делать", и рассказал россиянам о "войне в наших городах".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный боец ММА из РФ Александр Шлеменко выразил мнение о том, что не существует национальности "россиянин".

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