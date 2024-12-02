'Невозможно': Магучих откровенно высказалась о свадьбе с 20-летним женихом

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих подтвердила, что пока не может организовать свадьбу со своим бойфрендом Назаром Степановым. По словам 23-летней мировой рекордсменки в прыжках в высоту, сейчас проведение торжественной церемонии невозможно из-за войны в Украине, так как атлеты не могут пригласить на нее родных и близких.

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Об этом Магучих рассказала в интервью порталу "Чемпион". Спортсменка из Днепра отметила, что свадьбу молодые люди хотят провести в родном городе. Ярослава также подчеркнула, что даже находясь за границей постоянно поддерживает связь со своими родителями и друзьями.

"За границей я тоже нахожу время для семьи. Есть же видеосвязь, мессенджеры. Особенно обрадовалась, когда родители приехали в Португалию. Я была там на тренировочном сборе. Это время вместе зарядило и меня на новый сезон, и их. Я очень рада, что мы с Назаром нашли друг друга и сейчас живем вместе. Надеюсь, что все-таки когда война закончится, нам удастся организовать свадьбу. Хочу, чтобы она была в Днепре, пригласить семью, друзей. Сейчас невозможно так собрать всех – разбросаны по миру", – отметила Магучих.

Ранее легкоатлетка высказалась об отношениях с женихом. До этого Ярослава ответила болельщикам из-за хейта в адрес Назара. Со своим возлюбленным Магучих произвела фурор во время церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

OBOZ.UA показывал, как выглядит 20-летний жених Ярославы. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов. Кроме того, Магучих рассказала, как бойфренд сделал ей предложение.

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