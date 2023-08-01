"Неуважение к тем, кого убили". Россию не хотят видеть на Олимпиаде-2024

Новоизбранный президент Национального олимпийского комитета Латвии (LOK) Янис Букс подтвердил, что его организация выступает против российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже, настаивая на том, что "нейтральный флаг никоим образом не меняет статус стран-агрессоров". Букс сменил Жоржа Тикмерса на посту главы LOK после победы над Гунтой Власенко и Андрисом Фельдманисом на президентских выборах в прошлом месяце.

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Тикмерс был ярым критиком спортсменов из России и Беларуси, выступающих на мировой арене, в то время как в Украине бушует война, и даже заявлал ранее, что его страна бойкотирует Париж-2024, если россиянам будет разрешено участвовать в Играх.

Букс сообщил Латвийскому радио , что должен поговорить с министром спорта Украины и президентом НОК Вадимом Гуцейтом, чтобы определить совместную позицию, но подчеркнул, что он против того, чтобы российские и белорусские спортсмены соревновались, пока продолжается война.

"Пока российские войска воюют на Украине, мое личное мнение — Россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде. Это будет абсолютное неуважение к тем, кто был убит, кто был изгнан из своих домов", - цитирует Брукса insidethegames.biz.

В соответствии с условиями нейтралитета МОК спортсменам из России и Беларуси не разрешается соревноваться под флагом и гимном своей страны, а также носить национальную форму. Москва назвала критерии МОК дискриминационными, тогда как Букс не верит, что нейтралитет может быть достигнут.

"Нейтральный флаг никак не меняет статус стран-агрессоров, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки страны. Спорт и политика определенно идут рука об руку в России", — добавил Букс.

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