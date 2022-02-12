"Нет войне в Украине". Украинский спортсмен – мой личный герой! Вы согласны?
11 февраля произошло очень важное событие на Олимпийских играх, но думаю ему не дадут большой ход... Но мы должны это оценить и не дать этого забыть!
Наш 22-летний спортсмен Владислав Гераскевич вышел в финальный раунд мужского скелетона на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. После третьей квалификационной попытки Влад продемонстрировал вот этот плакат журналистам – он вернулся в телекамеры и фотообъективы с этим лозунгом!
Теперь Олимпийский комитет за этот поступок хочет его наказать, но для меня он – мой личный герой! Вы согласны?
UPD Международный Олимпийский Комитет уже выступил с заявлением, в котором сообщается, что позиция Вячеслава Гераскевича и МОК относительно мира единодушна, поэтому МОК не сочтет этот поступок нарушением Правил о политических заявлениях.
Ура! Здравый смысл побеждает!
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