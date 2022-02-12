11 февраля произошло очень важное событие на Олимпийских играх, но думаю ему не дадут большой ход... Но мы должны это оценить и не дать этого забыть!

Наш 22-летний спортсмен Владислав Гераскевич вышел в финальный раунд мужского скелетона на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. После третьей квалификационной попытки Влад продемонстрировал вот этот плакат журналистам – он вернулся в телекамеры и фотообъективы с этим лозунгом!

Теперь Олимпийский комитет за этот поступок хочет его наказать, но для меня он – мой личный герой! Вы согласны?

UPD Международный Олимпийский Комитет уже выступил с заявлением, в котором сообщается, что позиция Вячеслава Гераскевича и МОК относительно мира единодушна, поэтому МОК не сочтет этот поступок нарушением Правил о политических заявлениях.

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