'Нет смысла': российский чемпион мира пожаловался, что спортсмены из РФ 'сидят за закрытым занавесом'

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский пошел вразрез с кремлевской пропагандой и выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже. Чемпион мира-2008 назвал неправильным, чтобы представители страны-агрессора игнорировали международные турниры и оставались "сидеть за закрытым занавесом".

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Об этом Сушинский заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Экс-игрок "Авангарда", СКА, "Салавата" отметил, что ему все равно, под каким флагом будут выступать российские спортсмены, так как он будет четко понимать, какую страну представляет атлет.

"Надо возвращаться туда, потому что нет смысла сидеть за закрытым занавесом. Все спортсмены хотят выступать не только на собственных аренах, но и на международном уровне. Для меня кто бы ни поехал, он все равно будет спортсменом из России. Я знаю, за кого буду болеть. Это точно не будет американец, немец или кто-то еще. Если этот спортсмен выиграет, то все будут знать, что он из России. Да, флаг не поднимется на награждении, но это не так важно для нас. В данной ситуации нам важно доказывать, что наш спорт жив, и надо идти вперед", – сказал Сушинский.

Ранее лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины со словами "не очень-то и хочется" подтвердили, что не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запретила спортсменам "умирать и говорить с надеждой" о допуске к ОИ-2024.

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