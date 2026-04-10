'Нет сил': фанатка Путина пожаловалась, что об россиян 'вытирают ноги'

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в очередной раз возмутилась позицией Международного союза конькобежцев (ISU), который отложил рассмотрение вопроса о допуске россиян к своим турнирам. Представительница РФ в типичном для себя истеричном стиле обвинила организацию во всех бедах атлетов из страны-агрессорки.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на якобы несправедливые санкции в отношении российских фигуристов, которым в ISU ломают судьбы и карьеры.

"Неопределенность перед новым сезоном? Уже нет никаких сил ждать их решений. И слов нет, чтобы описать действия ISU. Просто вытирают ноги о наших юниоров и взрослых. Целое поколение талантливейших фигуристов никогда даже не соревновалось на международном уровне. Детей им что мешает допустить? Подлый грабеж какой-то", – сказала Тарасова, забыв назвать причину отстранения российских атлетов от международных соревнований.

Отметим, что до этого у болельщиков вызвал настоящий смех очередные истеричные заявления этой россиянки. Также Тарасова обвиняла в ненависти к РФ Международный олимпийский комитет.

