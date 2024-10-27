Непобедимый чемпион выгнал российского журналиста с пресс-конференции в Абу-Даби. Видео

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе испанец Илия Топурия (16-0) выгнал представителя российских СМИ с пресс-конференции после боя против американца Макса Холлоуэя (26-8). 27-летний уроженец Германии победил нокаутом в главной схватке турнира UFC 308 (Абу-Даби, ОАЭ).

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Во время общения с журналистами Топурия заявил, что готов стать первым бойцом, который досрочно победит лидера рейтинга Р4Р дагестанца Ислама Махачева (27-1).

Ранее Илия заявил, что не хотел бы встречаться с россиянином в уличном бою, так как "в таком случае будет вынужден оплатить ему лечение".

После этого на защиту дагестанского спортсмена встал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, поинтересовавшийся в соцсетях у Топурии: "Просто скажи, когда ты последний раз дрался на улице, европеец?".

Российский репортер попытался повторить провокацию, но в итоге был вынужден досрочно покинуть зал.

- Ты родился в Германии, а в 15 лет переехал в Испанию. Что ты можешь знать об улице?

- Кто привёл сюда этого парня? (в зале смех)

- Я сам пришел...

- Значит, тебе придется самому подняться на ноги и выйти отсюда.

Ранее польская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Йоанна Енджейчик поставила на место журналиста главного спортивного телеканала России "МатчТВ" Дмитрия Занина, назвав его вопрос тупым. Эпизод случился во время пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

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