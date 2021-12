Непобедимый боец MMA выиграл бой нокаутом на 13-й секунде. Видео

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Клейтон Карпентер (5-0) добыл эффектную победу в промоушене Legacy Fighting Alliance (LFA). 25-летний американец на турнире а турнире LFA 119 нокаутировал своего соотечественника Родни Кеалохи (5-3).

Для того, чтобы добиться необходимого результата у непобежденного бойца ушло 13 секунд и три удара.

Первые два удара ногой в голову Кеалохи блокировал. Третий хай-кик американец пропустил, из-за чего очутился на канвас.

Карпентер бросился добивать оппонента, но рефери не дал ему это сделать, остановив поединок.

До старта своей профессиональной карьеры Клейтон Карпентер выступал на любительском уровне.

Clayton Carpenter with the disgusting headkick KO earlier at LFA 119. In the words of Mauro Ranallo, he put Rodney Kealohi in airplane mode. pic.twitter.com/nYercE9u34