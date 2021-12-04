Непобедимый боец MMA выиграл бой нокаутом на 13-й секунде. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Карпентер

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Клейтон Карпентер (5-0) добыл эффектную победу в промоушене Legacy Fighting Alliance (LFA). 25-летний американец на турнире а турнире LFA 119 нокаутировал своего соотечественника Родни Кеалохи (5-3).

Клейтон Карпентер

Для того, чтобы добиться необходимого результата у непобежденного бойца ушло 13 секунд и три удара.

Клейтон Карпентер победил нокаутом
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Первые два удара ногой в голову Кеалохи блокировал. Третий хай-кик американец пропустил, из-за чего очутился на канвас.

Фатальным стал удар ногой в голову

Карпентер бросился добивать оппонента, но рефери не дал ему это сделать, остановив поединок.

Карпентер заслуженно отпраздновал победу

До старта своей профессиональной карьеры Клейтон Карпентер выступал на любительском уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий боец смешанных единоборств (ММА) Гокхан Сарикам (6-1) добыл эффектную победу за 15 секунд на турнире Bellator 270, который прошел в ирландском Дублине.

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