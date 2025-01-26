Непобедимый боец MMA ударом ногой разломал напополам руку соперника. Видео

На турнире по смешанным единоборствам (ММА) PFL: Road to Dubai в бою между англичанином Хайдером Ханом (8-0-1) и Мустафой Недой (9-3) из Саудовской Аравии произошел шокирующий момент. 27-летний Хан ударом ногой сломал руку оппоненту.

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С первых минут схватки Неда попытался взять на себя инициативу и активно атаковал Хана, пытаясь одержать победу за счет мощных выпадов и контроля.

Хайдер уверенно держал дистанцию, отвечая низкими ударами и комбинациями. Ситуация изменилась за полторы минуты до гонга, когда английскому бойцу удался мощный фронткик. Удар оказался настолько сильным, что буквально переломал конечность 33-летнего опонента пополам.

Хан сразу бросился радостно бегать по клетке, однако затем все таки подошел к саудиту и принес ему свои извинения за нанесенную травму.

Хан продолжает впечатлять своей способностью грамотно контролировать ситуацию в клетке, а победа в этом поединке добавила ему еще одну значимую победу в его рекорд.

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