Немецкая спортсменка добыла путевку на рекордные восьмые Олимпийские игры в карьере

Потрясающим спортивным достижением отметилась немецкая конькобежка Клаудия Пехштайт. Девятикратная призерка зимних Олимпиад в возрасте 49 лет добыла путевку на свои восьмые Игры.

Об этом сообщает сайт Inside the Games. Уроженка Восточного Берлина выполнила норматив на этапе Кубка мира в канадском Калгари, заняв 11-е место в масс-старте. Это позволило ей подняться на 17-ю позицию в мировом рейтинге и получить лицензию в Пекин-2022. Правда, еще необходимо, чтобы Пехштайн включили в национальную команду решением Олимпийского комитета Германии.

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Если Клаудия поедет в Пекин, то повторит рекорд японского прыгуна с трамплина Нориаки Касаи, который участвовал в восьми Олимпийских играх – непрерывно с 1992 по 2018 годы. Немецкая конькобежка также стартовала в Альбервилле-1992, но пропустила старт в Ванкувере-2010 из-за разбирательств с допингом.

Свою пока что последнюю олимпийскую медаль знаменитая спортсменка добыла еще в Турине-2006. Но на чемпионатах мира пятикратная олимпийская чемпионка поднималась на пьедестал в 2017 году, завоевав "серебро" на дистанции 5000 метров.

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