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"Нельзя нас без конца унижать!" В РФ устроили истерику из-за поступка российских гимнастов

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
4,3 т.
'Нельзя нас без конца унижать!' В РФ устроили истерику из-за поступка российских гимнастов

Российские гимнасты отказались от участия в ближайших международных соревнованиях, обвинив организаторов в предвзятом отношении и унижении. В РФ отреагировали на это с резкой риторикой, заявив о "провокациях" и "политике", а тренеры поддержали решение спортсменов не лететь на турнир.

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко в интервью sport24.ru рассказала, что россиянам не выдали визы для участия в этапе Кубка мира в Хорватии, который пройдет с 10 по 13 апреля. По её словам, сначала визы пообещали, приняли документы, но в последний момент всё сорвалось – и ни один спортсмен не получил разрешения на въезд.

"Нельзя нас без конца унижать!" В РФ устроили истерику из-за поступка российских гимнастов

На фоне этого Федерация гимнастики России 5 апреля объявила, что все российские участники с нейтральным статусом добровольно отказались от ближайших турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стали, как заявлено, "многочисленные предвзятые отказы" со стороны FIG.

"Нельзя нас без конца унижать!" В РФ устроили истерику из-за поступка российских гимнастов

Нельзя нас без конца унижать. Сначала запретили флаг, гимн, потом сделали одолжение, а теперь стали выбирать, кого допустят, а кого нет. Это все политика, а наши спортсмены не считают, что они должны сидеть и вымаливать визы", — закатила истерику Родионенко. По её словам, после Хорватии спортсмены планировали выступить в Катаре, но и этот этап пропустят.

"Нельзя нас без конца унижать!" В РФ устроили истерику из-за поступка российских гимнастов

Россияне не участвуют в соревнованиях FIG с марта 2022 года, а в последние месяцы лишь отдельным атлетам удавалось получить нейтральный статус и право выступать за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики. 

Напомним, что перед стартом Олимпиады-2024 в Париже, Россия отказалась от участия в Играх и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

23 марта появилась информация, что российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине должны были принять участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, заявлены семь россиян и шесть украинцев.

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