'Нельзя нас без конца унижать!' В РФ устроили истерику из-за поступка российских гимнастов

Российские гимнасты отказались от участия в ближайших международных соревнованиях, обвинив организаторов в предвзятом отношении и унижении. В РФ отреагировали на это с резкой риторикой, заявив о "провокациях" и "политике", а тренеры поддержали решение спортсменов не лететь на турнир.

Видео дня

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко в интервью sport24.ru рассказала, что россиянам не выдали визы для участия в этапе Кубка мира в Хорватии, который пройдет с 10 по 13 апреля. По её словам, сначала визы пообещали, приняли документы, но в последний момент всё сорвалось – и ни один спортсмен не получил разрешения на въезд.

На фоне этого Федерация гимнастики России 5 апреля объявила, что все российские участники с нейтральным статусом добровольно отказались от ближайших турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стали, как заявлено, "многочисленные предвзятые отказы" со стороны FIG.

Нельзя нас без конца унижать. Сначала запретили флаг, гимн, потом сделали одолжение, а теперь стали выбирать, кого допустят, а кого нет. Это все политика, а наши спортсмены не считают, что они должны сидеть и вымаливать визы", — закатила истерику Родионенко. По её словам, после Хорватии спортсмены планировали выступить в Катаре, но и этот этап пропустят.

Россияне не участвуют в соревнованиях FIG с марта 2022 года, а в последние месяцы лишь отдельным атлетам удавалось получить нейтральный статус и право выступать за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что перед стартом Олимпиады-2024 в Париже, Россия отказалась от участия в Играх и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

23 марта появилась информация, что российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине должны были принять участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, заявлены семь россиян и шесть украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!