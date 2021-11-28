Нелепая ошибка России лишила Аверину шансов на "золото" Олимпиады в художественной гимнастике

Россия не сможет оспорить в швейцарском Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Российская сторона не подала иск, так как не успела вовремя собрать нужные документы, сообщает "Матч ТВ".

На Играх-2021 Дина Аверина в индивидуальном многоборье заняла второе место. Судьи отдали победу Линой Ашрам несмотря на то, что израильтянка уронила ленту во время выступления.

После выступления президент Маргарита Симоньян назвала арбитров "космическими тварями" и предложила плюнуть им в след.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в индивидуальных соревнованиях разрыв между Авериной и Ашрам составил на 0,15 балла.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.

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Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Линой в свое время служила в армии страны и отпрашивалась со службы на тренировки.

Украинская судья Лидия Виноградная попыталась объяснить поражение российских художниц, после чего ей стали угрожать смертью.