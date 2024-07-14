Нейросеть попросили показать Олимпийские игры. Созданное видео напугало интернет

Нейросеть попросили показать Олимпийские игры и машина с этим справилась блестяще. Дизайнер компьютерных игр Райт Бэгвелл с помощью искусственного интеллекта попытался создать Олимпиаду такой, какой ее не видел до этого никто.

Видео дня

У себя в Instagram Бэгвелл выложил несколько роликов с соревнований по спортивной гимнастике.

В комментариях юзеры признаются, что увиденное их напугало. Некоторые просто считают, что на видео четырехмерные существа, пытающиеся заниматься трехмерным спортом

"Познакомьтесь с Лимб-Бо, боевым отрядом, состоящим из одной женщины. Она вся в коленях и локтях. Буквально!" – иронизируют в комментариях.

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