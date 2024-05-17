'Недопустимо': Путин пожаловался на 'нарушение принципов' в мировом спорте

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз лицемерно раскритиковал международные спортивные организации. Глава российского террористического государства выдал традиционные нарративы о политизации мирового спорта и нарушении олимпийской хартии, забыв о том, что напал на Украину через три дня после окончании Игр-2022.

Об этом Путин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Так называемый президент РФ также выступил против коммерциализации спорта, не упомянув о то, что госкорпорация "Газпром" массово спонсирует различные клубы, причем и за пределами страны-агрессорки.

"Сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии сами, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо. Это движение превратилось просто в коммерческую корпорацию. Все построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию. Это целое предприятие по извлечению прибыли от спортивных соревнований. Все-таки принцип олимпизма в другом, в гуманитарных началах", – сказал Путин.

Ранее указ кремлевского диктатора о назначении нового "министра спорта" России вызвал гнев у болельщиком в РФ.

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в истерическом припадке нелепо обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в "сговоре с Украиной".

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