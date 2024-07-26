'Не знаю, какое слово подобрать': чемпион мира из РФ рассказал, как Россия 'кинула' своих спортсменов

Двукратный чемпион мира на короткой воде Андрей Минаков пожаловался на отмену проведения в нынешнем году так называемых Игр дружбы, которую Россия планировала организовать в качестве "альтернативной Олимпиады". Пловец отметил, что многие представители РФ отказались ехать на Игры-2024 в Париж, надеясь выступить на турнире в Екатеринбурге, но в итоге остались ни с чем.

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Об этом Минаков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 22-летний петербуржец признался, что не стал получать "нейтральный статус" для участия в настоящей Олимпиаде, а теперь просто не может подобрать слов для описания нынешней ситуации.

"Если быть реалистами, то я считаю, это такой небольшой... Даже не знаю, какое слово грамотнее подобрать. Все‑таки "Игры дружбы" – то, ради чего мы жили в этом году. То, ради чего очень большое количество спортсменов отказывалось получать нейтральный статус и ехать на Олимпиаду. Отмена турнира – это очень большой удар. Взрослая сборная и те люди, которые трудились на прошлой Олимпиаде, на чемпионатах мира, остаются ни с чем", – сказал Минаков.

"Игры дружбы" планировали провести с 15 по 24 сентября. Любопытно, что официально об их отмене никто не объявлял, а российская власть пытается замолчать ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитета (МОК) выдвинул новый запрет для российских спортсменов на Играх-2024.

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