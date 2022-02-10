'Россия болела за Украину, ожидая легкую прогулку': капитан сборной по футзалу рассказал о незабитом пенальти и постоянной яичнице

Чемпионат Европы по футзалу-2022 изменил отношение к сборной Украины, которая заняла на турнире в Нидерландах четвертое место. По словам капитана нашей команды Петра Шотурмы, будущие чемпионы португальцы хвалили их после матча в отеле, а армию фанатов "сине-желтых" пополнили даже водители голландских автобусов.

В разговоре с OBOZREVATEL Шотурма вспомнил принципиальный полуфинал с Россией (2:3). И рассказал, почему решил пробивать по центру роковой для Украины пенальти на последних минутах. А также пожаловался на еду в Амстердаме.

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– Когда вышли из самолета в Украине, самым лучшим было то, что мы ступили на родную землю. В Нидерландах истощились эмоционально и психологически. Поэтому хотелось домой. Хорошо, что мы вернулись без серьезных травм и без ковида, потому что могли еще остаться "отдыхать" там.

– Какое-то задание вам ставили перед началом Евро?

– Выйти из группы. Но после победы над с Сербией увидели, что мы можем не только выйти в плей-офф, но и бороться за медали. И с нами была удача. Потому что нидерландцы, которым мы уступили 2:3 в первом матче турнира, могли выиграть у тех самых сербов. Но нам повезло. Так что мы перевыполнили задание. И думаю, что украинский футзал выйдет в будущем на совсем другой уровень.

Другие игроки на этом чемпионате нам респектовали. И говорили, что мы команда, которая показала действительно хороший футзал. Мол, мы думали, что вы не сможете восстановиться, но сборная Украины заслужила приз зрительских симпатий.

– Может, мы вычерпали все свое везение на групповом этапе и на матч с Россией в полуфинале его уже не хватило? Потому что играли действительно хорошо, и россияне были явно не готовы к пятому полевому игроку.

– Старались разложить силы на все матчи. А с Россией отдавали все до последнего. Душу и тело положили на площадке. И до пятого полевого они действительно не были готовы. Они думали, что вышли с нами на легкую прогулку. Но мы дали им хороший бой и показали, что сборная Украины действительно заслуживает финал. Это точно. Мы неплохо играли, но результата нет. Имеем то, что имеем.

– Вы ощущали какую-то недооценку со стороны россиян?

– Да, мы знали, какие футболисты там играют, в каких чемпионатах выступают и сколько всего завоевали. По слухам, когда мы играли с Казахстаном, то сборная России болела за Украину, потому что думали, что для них это будет легкая прогулка в полуфинале.

– Не могу обойти стороной тот злосчастный пенальти, который вы не реализовали на последних минутах полуфинала с Россией, когда пробили прямо в ноги вратаря соперника.

– Я взял на себя ответственность как капитан. Но Фортуна была не на моей стороне. Когда шел к мячу, я почувствовал, сколько болельщиков за моей спиной. Конечно, я хотел забить. Этот пенальти мне снился два дня, я не мог спать. Но так случилось, поэтому могу только извиниться перед болельщиками. И теперь мне с этим жить. После матча было много хейта. Но один тренер сказал: "Если ты прошел через это – станешь сильнее".

– А вы когда решили, что будете бить по центру? Заранее или уже в момент разбега?

– Удар был запланирован заранее. А когда выходишь его пробивать, то уже не выбираешь угол. И смотреть по вратарю хуже, потому что он смотрит тебе в глаза и может увидеть направление удара. Поэтому я бил по центру. Думал, что вратарь куда-то подвинется. Но вышло так.

– Вы лично думали перед чемпионатом, что Украина зайдет так далеко?

– Честно – нет. Потому что видели, какие там команды. А посмотрите, какие в итоге были непредсказуемые результаты. Думаю, что даже букмекеры не отгадали бы их исход. Но мы хотели выйти хотя бы в полуфинал, потому что 17 лет все говорили о тех легендарных игроках, которые доходили до полуфинала и финала Евро. Среди них был и наш тренер Александр Косенко. Но он нам сказал, что надо менять историю. И мы это сделали.

– Очень мало времени было перед матчем за третье место против Испании, в котором вы уступили. Как чувствовали себя физически?

– Мне кажется, что на этой стадии на первый план выходят характер и сила воли. Потому что времени было недостаточно, очень мало. Мы играли только за счет бойцовских качеств парней и тому, что умеем играть такие поединки на характере. И отдали на площадке все, что могли.

– На этом Евро вы сыграли против всех топов континента. С кем было тяжелее всего?

– На мой взгляд, сильно выделялись португальцы. У них очень сбалансированная игра, ребята двигаются. И дисциплина на высшем уровне. Поэтому они и стали чемпионами этого Евро.

– Говорили, что героями матчей сборной Украины были в том числе и болельщики. Во время игры вы слышите, что они поют и кричат? Или сосредоточены на борьбе с соперником?

– Было обидно, что не разрешили полный зал, потому что очень красивая арена. Если бы ее заполнили болельщики, то даже первый матч группы против Нидерландов был бы сумасшедшим. Потому что, как ни крути, голландцы умеют болеть и отдаваться футзалу.

Во время матча с Россией, когда болельщики запели гимн Украины, то мы ощутили, что не одни. И за нашими спинами стоят очень сильные люди. Эмоции переполняли, а мурашки покрыли все тело.

– Сборную Украины после этого Евро будут больше бояться? Видели по соперникам, что изменилось отношение?

– Мы много чего видели. Те же португальцы после победы подошли к нам в отеле и сказали: "Вы заслужили респект от всех команд". А наш гид сказала, что все водители автобусов болели за нас.

– Слышала, что наши футзалисты жаловались на еду в Нидерландах.

– Могу сказать, что яичницу я забуду на месяц точно. Потому что все время ел ее по утрам. И больше ничего. В Гронингене и отель, и кухня были получше, а вот в Амстердаме... Ничего из продуктов не докупали, но все приелось.

– А что съели первым делом, когда вернулись в Украину?

– После приезда из аэропорта у нас сразу был командный ужин. Нам повезло, что попали в грузинский ресторан. И первое, что мы съели, были хачапури. И контраст был сумасшедший.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что УЕФА открыл расследование по матчу Украина – Россия на чемпионате Европы-2022 по футзалу.