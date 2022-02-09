Не пустили на Олимпиаду-2022: белорусская лыжница сбежала из страны из-за угрозы репрессий

Белорусская лыжница Дарья Долидович и ее семья покинули страну после того, как власти запретили ей участвовать в соревнованиях и исключили из состава сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине. Отец 17-летней атлетки считает, что это произошло из-за его политических взглядов, так как он участвовал в протестах против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сами Дарья и Сергей Долидовича рассказали в интервью информационному агентству Reuters. По словам отца лыжницы, отъезд из страны в соседнюю Польшу стал вынужденной мерой.

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"Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для ее продолжения карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании оппозиционных лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму. Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что покину свою страну", – сказал Долидович-старший.

Сама Дарья отметила, что расстроена отъездом из Беларуси. "Я планировала закончить школу в Беларуси, но родители сказали, что мы переезжаем. Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и закончить школу", – сказала Долидович. Она также выразила надежду на то, что продолжит спортивную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийских играх 2020 года в японском Токио произошел скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Перед легкоатлетическими соревнованиями на Играх Кристина узнала, что ее поставили бежать в эстафету. После этого она в резких тонах раскритиковала руководство сборной.

На следующий день Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио в Минск. Спортсменке пришлось просить защиты у японской полиции.

Позже в сети опубликовали разговор Тимановской с чиновниками из легкоатлетической сборной, в ходе которого ей угрожали и уговаривали вернуться в свою страну.

2 августа Кристина подала документы на предоставление ей политического убежища в Польше. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуации со спортсменкой.

20 августа минувшего года Тимановская объявила о том, что отказывается выступать под белорусским флагом.