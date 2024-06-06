"Не мы разрушаем". Захарова стала посмешищем в сети после своего заявления про "обрушение мирового спорта"
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что коллективный Запад разрушает олимпийское движение. По мнению Захаровой, гендерная тема развивается "семимильными шагами", убивая целые виды спорта, и "калеча восприятие как зрителей, так и самих спортсменов".
"Мы неоднократно говорили, что коллективный Запад разрушает все: здесь и теория якобы управляемого хаоса, невозможность для них найти выход из собственных накопившихся проблем, кроме как создавать разрушительную повестку. Это привело к обрушению мирового спорта, что теперь очевидно для всех. Можно и нужно поддерживать свое участие в тех спортивных событиях, которые являются традиционными, но надо отдавать себе отчет в том, какие кризисные явления там происходят", - цитирует представителя МИД РФ "Матч ТВ".
По мнению Захаровой единственный выход для России, продолжать участие там, где это можно и возможно.
"Потому что не мы разрушаем олимпийское движение, оно рушится Западом. При этом нам надо развивать альтернативные площадки, что сейчас и делается. Нужно находить возможности для организации региональных или даже мировых спортивных соревнований. Также стоит обращать внимание и развивать такие направления, как, например, фиджитал и мультиспортивные турниры, – сказала дипломат.
Российские болельщики в сети высмеяли такие слова своей соотечественницы, напоминая про ее страсть к спиртным напиткам.
"Рушится-рушится, никак не разрушится. Чемпионат мира по хоккею и без нас рекордные цифры собрал. Вот алкоголь кому-то разрушает мозг - никаких новых креативных аргументов и месседжей дама придумать не может, одну и ту же шарманку заводит уже который год", - пишут в комментариях
Многие обвинили Захарову во лжи.
"Настоящий типаж Маньки-облигации - врать и не краснеть", – отмечают юзеры.
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