'Не лезь не в свое дело': лучший шахматист мира довел до истерики чемпионку мира из России

Российская шахматистка Валентина Гунина возмутилась словами 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который выступил против возвращения сборной РФ в международные турниры с национальным флагом. 35-летняя мурманчанка потребовала от норвежского гроссмейстера "не лезть не в свое дело".

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Об этом Гунина заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Двукратная чемпионка мира по блицу повторила традиционные кремлевские нарративы о спорте вне политике, а также обозвала русофобом секундата Карлсена Питера Хайне Нильсена.

"Ты же не политик. Как говорится, не лезь не в свое дело, если мало разбираешься и не занимаешься данными вопросами. Многие мои друзья разочарованы его высказыванием. Понятно, что Магнус уже давно держит лидерство в шахматах. Гений и так далее. Здесь личный момент есть. Секундант Карлсена Питер Хайне Нильсен считается главным русофобом. Надеюсь, что нашу сборную в ближайшее время допустят до международных стартов. Все вернется в нормальное русло. Спортсмены не должны зависеть от каких-то политических влияний", – сказала Гунина.

В начале недели стало известно о том, что россиян восстановили в FIDE, несмотря на то, что Федерация шахмат РФ включила в свой состав национальные комитеты с оккупированных территорий Украины. Исключение из состава FIDE агрессорам заменили на штраф в 45 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2001 года Руслан Пономарев раскритиковал руководство FIDE, обвинив его в отстаивании интересов россиян.

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