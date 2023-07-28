'Не изобрела ничего нового': у Лаврова возмутились отказом Харлан пожать руку россиянке на ЧМ, вспомнив о правилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова внезапно заговорила о необходимости соблюдать общепризнанные правила. Дипломатка из страны-агрессора вспомнила об этом после отказа фехтовальщицы Ольги Харлан пожать руку сопернице из РФ Анне Смирновой и реакции на это Международного олимпийского комитета (МОК).

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В эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Захарова обвинила МОК и его президента Томаса Баха в двойных стандартах и поддержке украинцев, забыв о позорной войне, которую развязала ее страна. Представительница МИД РФ отметила, что Харлан "придумала свои правила" на ЧМ по фехтованию.

"Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил? Это уже сейчас происходит. И не только с украинской фехтовальщицей, которая придумывает свои правила поведения в спорте, но это и с теми же самыми американцами, которые начинают принимать участие в женских или мужских видах спорта, направляя туда трансгендеров и доказывая, что это новые женщины или мужчины. В спорте есть единое понятие правила, регламента и стандартов. Без этого нет спорта! Украинская фехтовальщица не изобрела ничего нового", – заявила Захарова.

Напомним, Харлан отказалась приветствовать Смирнову после победы в 1/32 финала ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Организаторы ЧМ устроили подставу Ольге и дисквалифицировали ее с турнира. Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. Также она рассказала, что не примет участие в командном турнире.

В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессора. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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