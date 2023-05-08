'Не имеет значения': чемпионка ОИ призвала протянуть руку 'российским поджигателям войны' в Украине

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт выступила за допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Бывшая немецкая фигуристка добавила, что не видит пользы от отстранения агрессоров от турниров, наплевав на положение украинских атлетов, которые не имеют возможности даже нормально тренироваться из-за военного вторжения РФ.

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Об этом Витт заявила в интервью газете Welt am Sonntag, пишет DW. Четырехкратная чемпионка мира, которая родилась в ГДР, вспомнила о войне в Украине, однако выразила опасение, что изоляция агрессоров приведет к разъединению народов на планете.

"Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь. Почему власть имущие не могут разделять одинаковые убеждения и общаться друг с другом так же, как это делаем мы? В конце концов, экзистенциально необходимо протягивать друг другу руку, и неважно, – на каком уровне. Ужасно, что российские поджигатели войны напали на Украину, но я опасаюсь, что если на гражданском, человеческом уровне не будет завязана коммуникация, в умах слишком многих людей в долгосрочной перспективе будут вновь возведены стены", – сказала Витт.

Накануне президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз высказался за возвращение спортсменов из России и Беларуси в соревнования, потому что "граждане должны иметь возможность гордиться своими атлетами".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин пожаловался на то, что стране-агрессору практически невозможно оспорить запрет МОК на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом. А известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что РФ не будет допущена к Олимпийским играм 2024 года.

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