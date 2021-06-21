Названа причина гибели рекордсменки Украины в ДТП на трассе Киев – Прилуки

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган, которая 19 июня погибла в ДТП на трассе Киев – Прилуки, по предварительным данным, уснула за рулем. Девушка направлялась домой после участия в киевском ультрамарафоне.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. "По предварительной информации, ехала после ультрамарафона, уснула за рулем, авто вылетело с дороги", – написала она.

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Издание "Фокус" выяснило, что неуправляемое транспортное средство врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло авто, что привело к гибели юной спортсменки. В октябре прошлого года уроженка Прилук попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере".

Чтобы установить это невероятное достижение, Долган пришлось непрерывно бежать в течение почти пяти часов.

Екатерина училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания. Серьезно легкой атлетикой девушка увлеклась в 16 лет.

Училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания. Была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призеркой многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня во Львове трагически погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас. Она выпала из окна седьмого этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовская политехника".