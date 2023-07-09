Российские и белорусские спортсмены должны громко и четко заявить, что они осуждают Россию за войну на Украине, иначе им будет отказано в участии в Олимпиаде в Париже в следующем году. Такое заявление в интервью Associated Press сделал легендарный хоккеист Доминик Гашек.

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Гашек, выигравший "золото" в составе сборной Чехии на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, выразил уверенность, что в противном случае присутствие атлетов РФ и РБ на Играх в Париже приведет к "огромной пропаганде войны с Россией".

"Все знают, откуда эти спортсмены. Они представляли бы агрессивную, империалистическую войну и связанные с ней преступления и убийства", – отметил экс-хоккеист.

Он сказал, что это будет похоже на поставку в Россию танков, самолетов и боеприпасов.

"Я убежден, что мы все, весь демократический мир должны сделать все возможное, чтобы в нынешних условиях не допустить участия российских и белорусских спортсменов", - не сдержал эмоций 58-летний чех.

Публичное и неоднократное осуждение войны было бы необходимым условием для включения спортсменов в Олимпийские игры, сказал Гашек. Просто подписать декларацию с тем же содержанием было бы недостаточно.

Взамен демократические страны должны быть готовы предоставить им и их семьям убежище и безопасность. Гашек также выдвинул идею создания команды беженцев — обычная практика на Олимпийских играх.

Такой путь на Игры вызвал настоящий разрыв пятой точки у z-патриотов в профильных российских пабликах. Российские любители спорта считают такие требования унизительными и всячески оскорбляют легенду чешского спорта.

Ранее СМИ раскрыли условия, с которыми Международный олимпийский комитет (МОК) якобы допустил спортсменов из России на Олимпиаду-2024 в Париже

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