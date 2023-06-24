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"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
5,3 т.
'Настоящие жлобы'. У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Назаренко, считает, что русскоязычные граждане за границей ведут себя плохо. По мнению 30-летней уроженки Калининградской области, только тогда, когда ты относишься к этому миру и к людям с добрым намерением, жизнь начинает меняться.

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"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

Назаренко выступала на Олимпиаде за сборную России, но в 2022-м сменила гражданство на американское.

"Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведет себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за ее пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них все не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь", – написала Назаренко у себя в Instagram.

"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

Российские болельщики признали, что спортсменка говорит правду.

"По сути, конечно, права. Очень часто россияне ведут себя как настоящие жлобы. Такие понятия, как уважение и такт у многих просто отсутствуют", "Язык корявый конечно, но по существу - полностью согласен", – пишут фанаты.

"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников
"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников
"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников
"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников
"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

Некоторые пользователи замечают, что проблема русских в том, то они претендуют на свою исключительность вообще и исключительные права в частности и отказываются ощущать себя равными с остальными.

"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников
"Настоящие жлобы". У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

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