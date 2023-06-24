'Настоящие жлобы'. У олимпийской чемпионки из России открылись глаза на соотечественников

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Назаренко, считает, что русскоязычные граждане за границей ведут себя плохо. По мнению 30-летней уроженки Калининградской области, только тогда, когда ты относишься к этому миру и к людям с добрым намерением, жизнь начинает меняться.

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Назаренко выступала на Олимпиаде за сборную России, но в 2022-м сменила гражданство на американское.

"Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведет себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за ее пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них все не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь", – написала Назаренко у себя в Instagram.

Российские болельщики признали, что спортсменка говорит правду.

"По сути, конечно, права. Очень часто россияне ведут себя как настоящие жлобы. Такие понятия, как уважение и такт у многих просто отсутствуют", "Язык корявый конечно, но по существу - полностью согласен", – пишут фанаты.

Некоторые пользователи замечают, что проблема русских в том, то они претендуют на свою исключительность вообще и исключительные права в частности и отказываются ощущать себя равными с остальными.

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