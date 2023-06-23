'Настанет время': чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия 'всех объединяет', а МОК руководят 'лживые люди'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сделал абсурдное заявление о том, что так называемые Игры дружбы, которые своим приспешникам приказал провести диктатор Владимир Путин, являются настоящими Олимпийскими играми. Бывший биатлонист при этом добавил, что Россия "объединяет всех спортсменов".

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Он отметил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) сидят лживые люди, которые пытаются политизировать спорт, не давая агрессорам выступать со своей национальной символикой.

"То, что делает Бах, – вот это политизировано. А Россия, наоборот, объединяет всех спортсменов. Там никогда не будет стоять вопрос, какой национальности спортсмен, просто приезжайте и соревнуйтесь, поэтому политики здесь никакой. Я думаю, что если удастся организовать эти Игры и хорошо их провести, а в этом я не сомневаюсь, настанет такое время, когда западные спортсмены начнут постепенно перекочевывать с этих так называемых Олимпийских игр в "Игры дружбы". Это лживые люди, поэтому действительно нужно создавать альтернативную структуру", – сказал Васильев.

Накануне он также заявил о том, что во время Олимпиады-2024 в Париже будут беспорядки и даже теракты в случае участие там российской команды в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал придурками руководителей МОК, которые рассматривают возможность участия представителей РФ на Играх в Париже в статусе беженцев.

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