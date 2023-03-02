''Тела нашли под завалами через неделю'': жертвами жесткого обстрела Харькова стали спортсмены-курсанты

Год назад, в ночь с 1-го на 2-е марта 2022-го российские оккупанты обстреляли Национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Харькове. Загорелись казармы, в которых погиб 21-летний тяжелоатлет Дмитрий Кобенко и 20-летний самбист Богдан Монах.

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Кобенко был выпускником Харьковского областного высшего училища физической культуры и спорта, кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике. После училища решил посвятить себя летному делу. Был курсантом высшего военного учебного заведения Вооруженных сил Украины. Получил звание сержанта.

Монах до учебы в авиационном университете также занимался спортом, был призером Кубка Украины по боевому самбо и чемпионата страны по хортингу. В 2019 году выпустился из Шепетовской школы №2. А затем стал курсантом инженерно-авиационного факультета.

После начала полномасштабной войны с Россией и штурма Харькова вражескими войсками Кобенко и Монах оставались в казарме вместе со своими сокурсниками и друзьями. По словам мамы одного из курсантов, команды эвакуировать ребят руководство университета не давало, тогда как ХНУВС покинуло большинство офицеров, оставив молодых ребят на произвол судьбы.

"Ребята, которые находятся в ХНУВСе, все до одного большие молодцы! Храбрые и смелые! Не говоря уже о сложившихся ситуациях в Харькове, когда офицеры бежали бросая оружие! С которыми я был в зоне боевых действий на Донбассе. И когда стал вопрос боя за свой дом, они сбежали, а курсанты рискуя жизнями, обороняют свою территорию. Некоторые из них еще даже год не служат! Это не просто летный факультет, это своего рода ребята быстрого реагирования, круче них нет никого!", – цитировал одного из оставшихся офицеров Первый региональный.

Вечером 1 марта россияне устроили массированный обстрел Харькова и его окрестностей, включая военный аэродром и военную часть в Башкировке, ТЭЦ-5 и Танковое училище НТУ ХПИ на Полтавском Шляхе. Под ударом также оказались жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

А в ночь с 1-го на 2 марта 2022 года во время артиллерийских обстрелов Харькова пострадали и общежития университета Воздушных сил, начался пожар. Дмитрий и Богдан с одногруппниками как раз находились внутри, по словам журналистов, писавших о тех событиях, ребята мирно спали, когда по ним выпустили снаряды.

6 марта отец Богдана Монаха Олег публиковал пост с просьбой сообщить любую информацию о пропавшем сыне. Но через неделю поисков тела 21-летнего Кобенко и 20-летнего Монаха обнаружили под завалами здания. Вместе с ними в результате того обстрела погибли сокурсники Валерий Мийгеш и Герман Древай.

Указом президента Украины Кобенко, Монах, Мийгеш и Древай посмертно получили медали "Защитнику Отечества" за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и верность военной присяге.

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