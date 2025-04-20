'Наши спортсмены ничего им не сделали'. В Госдуме потребовали от международных федераций разобраться с украинцами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от международных спортивных федераций "разобраться" с украинскими спортсменами, которые отказываются позировать на пьедесталах рядом с представителями России и Беларуси. Парламентарий искренне "не понимает" причины таких поступков наших соотечественников.

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Поводом стал эпизод на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, где украинка Таисия Онофрийчук не захотела фотографироваться с белоруской Алиной Горносько и бывшей россиянкой Верой Туголуковой, ныне выступающей за Кипр. Вместо того чтобы признать право спортсменки на личную позицию, Свищев назвал действия "безумными" и обвинил украинскую сторону в политизации.

"Наши девчонки и ребята ничего им не сделали", – пожаловался депутат, словно забыв, откуда начался международный бойкот и почему представители Украины избегают символических жестов с россиянами.

Свищев также удивился, почему международные федерации не реагируют на "нарушение регламента" – как будто отказ от фото куда серьезнее, чем вторжение одной страны в другую. Под конец он привычно понадеялся на "время", которое, по его мнению, всех рассудит.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали серебряные медали на Кубка мира по артистичному (синхронному) плаванию в Египте, после чего отказались участвовать в совместной фотосессии с нейтральными спортсменками из России. Во время церемонии награждения харьковчанки покинули пьедестал, проигнорировав просьбы организаторов встать рядом с россиянками.

До этого юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок, позже объяснив свое решение.

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