'Наши ни в чем не виноваты': чемпиона ОИ из РФ возмутило требование Украины в скандале с Харлан

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился требованию Федерации фехтования Украина (ФФУ) к немецкому арбитру Дитеру Ламмеру подать в отставку после того, как он под давлением России принял решение дисквалифицировать Ольгу Харлан на чемпионате мира. Представитель страны-агрессорки обвинил ФФУ в неадекватности и провокации.

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Об этом Васильев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорту". Бывший биатлонист набросился на Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха, отметив. что именно функционер выступил против россиян.

"Абсурд продолжается. Будет использован самый минимальный инфоповод, чтобы поддержать всю эту ситуацию и попытаться больнее укусить наших спортсменов. Наши ребята ни в чем не виноваты, они просто спортсмены. Но господин Томас Бах, не устану о нем напоминать, – это тот человек, который спровоцировал всю ситуацию. Муха пролетит не в том месте – будет повод для дисквалификации российских спортсменов. На этот абсурд и обращать внимания не стоит. Когда наладится обстановка в мире, наладится и спорт", – сказал Васильев.

Отметим, что в сети было опубликовано видео, на котором видно, что Ламмер решил наказать Ольгу Харлан за отказ жать руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ после разговора с неизвестным лицом по телефону тренера фехтовальщицы из РФ.

Сама саблистка из страны-агрессорки не соответствует нейтральному статусу, как этого требует МОК. Из-за этого Украина потребовала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, чем вызвала истерику в России. Так же в РФ гневно отреагировали на решение Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат фехтовальщицы Анны Смирновой попытался отстраниться от преступлений армии РФ в Украине, назвав себя "обычным срочником". Кроме того, российские пропагандисты заявили о фиаско своей страны в скандале вокруг боя Смирновой и Харлан на чемпионате мира.

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