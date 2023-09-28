'Наши не принимают допинг! Никогда!' В РФ закатили истерику и обозвали свиньей чемпионку мира

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась с оскорблениями на двукратную чемпионку мира Меган Дюамель из-за ее слов о том, что российские спортсмены принимают запрещенные вещества. Представительница РФ обозвала канадку свиньей и выдала вранье о том, что атлеты из страны-агрессорки "никогда не принимают допинг".

Настоящую истерику Тарасова закатила в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". При этом она забыла о том, что по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи была разоблачена государственная система по употреблению запрещенных веществ российскими спортсменами, что признавал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. После пересмотра результатов ОИ РФ лишили 11 медалей.

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"Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!" – заявила Тарасова.

Отметим, что в эти дни в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) идет рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой, которая попалась на употреблении триметазидина на Играх-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский фигурист Винсент Чжоу выразил полную уверенность в том, что российские спортсмены массово принимают запрещенные вещества, чем вызвал гнев в РФ.

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