'Нас там ненавидят': в России ополчились против спортсменов, которые согласились выступить на ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильей презрительно высказался о российских спортсменах, которые выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Бывший биатлонист обвинил их в предательстве и наплевательстве на позицию руководства Олимпийского комитета РФ (ОКР).

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Также победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 с традиционной для представителей России агрессией высказался о западных странах, которые якобы провоцируют различные конфликты в мире.

"Я не буду смотреть Олимпиаду. Мне неинтересно следить за атлетами, которые поехали наперекор общей идее ОКР. Стране нелегко, а они проигнорировали мнение олимпийского комитета. Нужно повышать патриотизм среди молодежи. Она очень здорово оторвалась от своей страны – всему виной глобализация. Нам ничего западного не нужно. Тем более если Запад не миролюбивый. Если нас там ненавидят, пытаются навредить, то зачем с ними общаться?" – сказал Васильев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о допуске "нейтральных" российских спортсменов к участию на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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