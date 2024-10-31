Вице-чемпион и двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин выразил опасение, что Россию хотят превратить в Северную Корею. При этом бывший фигурист обвинил в этом западные страны, а не кремлевского диктатора Владимира Путина, чьи действия и приводят к изоляции страны-агрессорки.

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Об этом Жулин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки возмутился отстранением россиян от международных соревнований, а также предрек РФ еще более жесткие санкции в случае прихода британца Себастьяна Коу на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

"Надо, чтобы СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.) закончилась. Тогда все и будет как раньше. Сейчас вообще Себастьяна Коу в МОК хотят посадить, он просто нас ненавидит и сказал, что нас даже под нейтральным флагом не выпустят. Нам совсем они все гайки закрутили. Из нас свято хотят сделать Северную Корею – не хотелось бы, чтобы у них получилось, но всего можно ожидать. Северная Корея – очень закрытая страна, я там был, всего три канала телевидения, четкие сталинские правила, абсолютно сталинский режим. У нас, конечно, не такая закрытость, но нас пытаются вычеркнуть и привести к этому состоянию", – сказал Жулин.

Отметим, что именно власти РФ начали политику по возвращению культа личности Сталина. В стране начали массово устанавливать памятники тирану. Ранее олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова потребовала от Себастьяна Коу вернуть золотую медаль московской Олимпиады-80.

Как сообщал OBOZ.UA, российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила категорически против прихода главы World Athletics Себастьяна Коу на пост президента МОК.

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