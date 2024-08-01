'Нас изгнали': чемпион ОИ из РФ заявил, что россияне не должны даже говорить об Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал россиян даже не обсуждать ход Игры-2024, которые в эти дни проходят в Париже. Так называемый депутат Государственной думы добавил, что вообще не следит за ходо турнира в столице Франции, пожаловавшись на отстранение представителей РФ.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина присоединился к нелепому бойкоту Игры со стороны многих российских чиновников и функционеров, которые делают вид, что не смотрят ОИ, однако стали массово обсуждать церемонию открытия.

"Я не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Я считаю, что неправильно обсуждать эту тему, потому что нас оттуда изгнали. Не смотрел церемонию открытия. Не буду смотреть церемонию закрытия или любое другое соревнование. Мне все равно, что там происходит", – сказал Фетисов.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал позорным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, глава тренерского совета сборной России по фехтованию Марк Ракита потребовал от россиян "высказать презрение" Европе из-за Олимпиады-2024.

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